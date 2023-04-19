В среду, 19 апреля, в Украине пройдут дожди. В частности, осадки ожидаются в южных регионах, а во второй половине дня они дойдут и до центральных областей. Похолодание следует ожидать уже с завтрашнего дня, 20 апреля.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, небольшие дожди также пройдут в западных и восточных областях.

Синоптик добавила, что в северных регионах осадки маловероятны.

По данным Диденко, в южных регионах будет необычно холоднее, +9...+12 градусов, в Одесской области до +14. А в Крыму ожидается +17…+20 градусов.

В большинстве областей Украины сегодня в течение дня будет +12...+16 градусов, в западных регионах +8...+11, а на Закарпатье +18 градусов.

В Киеве ожидается сухая погода, разве вечером пройдет небольшой дождь.

По словам синоптика, в четверг ожидается кратковременное похолодание. В дальнейшем снова температура воздуха будет в пределах +12...+17 градусов, с периодическими дождями.

Ранее сообщалось, что Укргидрометцентр обещал украинцам небывало теплый апрель с рекордными показателями. Средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы. По прогнозу синоптиков, в Карпатах ожидается 7...8 градусов тепла, что на два градуса выше нормы.

Также мы писали, что в первый день года в Украине зарегистрировали температурный рекорд за 20 лет наблюдений.