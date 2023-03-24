Польские шахтеры, возмущенные директивой Европейского Союза, направленной на сокращение выбросов метана, устроили протест перед офисом ЕС в Варшаве, заявив, что документ лишит их работы. Они принесли к офису гроб с портретами Греты Тунберг и Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает ABC News.

Около 300 шахтеров скандировали "Воры!" и использовали дымовые шашки и сирены, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста в центре польской столицы. В связи с протестом временно перекрыли движение транспорта в этом районе.

Протестующие горняки из профсоюза "Солидарность 80" заявили, что недавние климатические рекомендации для 27 членов ЕС, призывающие к значительному сокращению выбросов метана начиная с 2027 года, заставят закрыть большинство шахт страны, что приведет к потере десятков тысяч рабочих мест.

Большинство польских шахт имеют высокие показатели содержания метана, который выделяется в процессе добычи угля. Это также приводит к серьезным авариям на шахтах, поскольку метан становится взрывоопасным при смешивании с кислородом в низких пропорциях.

Расположенные в южно-силезском регионе угольные шахты являются одними из крупнейших работодателей в Польше, обеспечивая около 77 000 рабочих мест в стране с населением 38 миллионов человек.

Как мы писали, в феврале в борьбе со снижением выбросов метана власти Евросоюза расширили список насекомых, разрешенных к употреблению в пищу.

Также мы сообщали о протестах во Франции против пенсионной реформы.