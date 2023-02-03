Власти Евросоюза расширили список насекомых, разрешенных к употреблению в пищу. К желтым мучным червям и саранче перелетной добавили сверчков домовых и червей-буффало. Теперь их можно использовать в замороженном, пастообразном, сушеном и порошкообразном виде для производства продуктов.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

Перечень был расширен еще в конце января.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) решило, что есть упомянутых насекомых безопасно, но при этом отметило, что продукты с их содержанием могут вызвать аллергические реакции, особенно у тех, кто уже имеет аллергию на ракообразных, пылевых клещей и моллюсков. Поэтому производителей обязали указывать латинские названия насекомых в составе продукта и предупреждать потребителей о наличии аллергенов.

Как отметили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), насекомые — это безопасный источник пищи с высоким содержанием жиров, белка, витаминов, клетчатки и минералов. Их употребление в пищу становится все более актуальным на фоне роста стоимости животного белка, роста населения и негативного воздействия на окружающую среду из-за животноводческих ферм.

По данным FAO, на животноводство приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов. Около 65% всех выбросов предприятий животноводческого сектора возникает из-за разведения крупного рогатого скота. При этом значительную долю (46%) в объеме этих выбросов занимают производство и переработка кормов для животных, 39% — процесс кишечной ферментации (этап пищеварения у крупного рогатого скота, когда микробы в пищеварительном тракте или рубце разлагают и ферментируют пищу, производя метан в качестве побочного продукта). Еще 10% выбросов приходятся на хранение и переработку навоза.

Два года назад в Швеции полноценным продуктом питания признали насекомых.

В пропаганде питания насекомыми принимают участие знаменитости. Еще в 2018 году Николь Кидман снялась в ролике и рассказала, что иногда употребляет в пищу гусениц, сушеных сверчков и жареных кузнечиков.