На протяжении тысячелетий саранча пожирала урожай, однако теперь в Европе будут есть ее. Европейская комиссия добавила самый распространенный вид саранчи locusta migratoria в свой список пищевых продуктов, разрешенных для продажи в Европейском Союзе.

Об этом сообщает The Washington Post.

Насекомых будут считать новым видом продуктов при продаже в замороженном, сушеном и порошкообразном виде.

"Продукт предназначен для продажи в качестве закуски или пищевого ингредиента в ряде пищевых продуктов. В замороженной и сушеной формах производителям пищевой отрасли необходимо удалять ножки и крылышки, чтобы снизить риск кишечного запора", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

Решение, принятое после заявки голландской фирмы, занимающейся разведением саранчи и других насекомых, является частью меняющегося подхода Европейского Союза к продуктам на основе насекомых.

Ранее, в июне, Европейская комиссия добавила сушеных личинок мучного червя (жука Tenebrio molitor) в свой утвержденный список пищевых продуктов. Личинки могут быть "использованы в виде целого сушеного насекомого как закуска и в качестве пищевого ингредиента в ряде пищевых продуктов".

Насекомые попали в список после того, как их внесение поддержало Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов. Также оно недавно поддержало идею разрешить есть сверчков, отметив, что эта пища "не является вредной". Хотя сверчки пока еще не добавлены в список новых продуктов.

Новый Регламент ЕС по пищевым продуктам существует с 1997 года. Европейский регулятор определяет термин "новые продукты" как "недавно разработанные, инновационные продукты питания, продукты питания, произведенные с использованием новых технологий и производственных процессов, а также продукты питания, которые традиционно употреблялись в пищу за пределами ЕС".

Хотя потребление насекомых не является нормой в Европе, в некоторых частях мира оно не считается чем-то необычным. В Мексике и некоторых других частях Центральной Америки жареных кузнечиков едят часто в качестве закуски или с алкоголем. Сверчков регулярно едят в Таиланде и некоторых других частях Азии.

В своем заявлении Европейская комиссия отметила, что "потребители должны сами решать, хотят они есть насекомых или нет".

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