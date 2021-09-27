Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 27 сентября заявил, что, возможно, в стране введут запрет на употребление собачьего мяса в пищу. Заявление прозвучало на фоне дискуссий в обществе по поводу неоднозначной практики и растущей осведомленности корейцев о правах животных.

Об этом сообщает Reuters.

Хотя собачье мясо в качестве лакомства уже не так распространено, как раньше, его едят в основном пожилые люди, до сих пор подают в некоторых ресторанах и продают на определенных рынках.

Мун сделал свое заявление после того, как корейский премьер-министр Ким Бу-кюм проинформировал его об усилиях по улучшению обращения с брошенными животными и системе обязательной регистрации собак. Президент пришел к выводу, что пришло время тщательно рассмотреть вопрос о введении запрета на мясо собак.

В последнее время, чтобы повысить свою популярность, несколько кандидатов в президенты (очередные выборы на этот пост пройдут в стране в 2022 году) пообещали запретить собачье мясо. К тому же собаки стали популярными у корейцев в качестве домашних питомцев, а группы зоозащитников призвали Южную Корею закрыть рестораны и рынки, торгующие собачьим мясом.

Так, Ли Джэ Мён, губернатор самой густонаселенной провинции страны Кёнги и ведущий кандидат в президенты от партии Муна, пообещал добиваться запрета, если на то будет воля большинства граждан. Однако лидер оппозиции Юн Сок Юл сказал, что это вопрос личного выбора людей.

Сентябрьский опрос, проведенный по заказу группы защитников животных Aware, показал, что 78% респондентов за запрет производства и продажи мяса собак и кошек, а 49% поддержали запрет на потребление такого мяса.

Но согласной другому опросу, проведенному компанией Realmeter, люди разделились поровну по поводу запрета властями употребления в пищу собачьего мяса, хотя 59% поддержали законодательные ограничения на забой собак.

Продавцы собачьего мяса настаивают на своем праве на профессию, заявляя, что их лишат средств к существованию.

Как сообщала "Страна", весной прошлого года в Китае впервые в истории запретили есть собак и кошек. Это было связано с распространением коронавируса.

Также мы писали, что на Тайване такой запрет ввели еще в 2017 году.