В Париже 21 марта продолжались акции протеста против пенсионной реформы, которая подразумевает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

На опубликованных видео видно, как манифестанты опять жгут мусор и запускают в сторону силовиков фейерверки, те в ответ применяют дубинки и слезоточивый газ.

По данным французского МВД, с прошлого четверга на акциях задержаны 855 человек.

Напомним, что вчера в Париже протестующие тоже жгли костры и строили баррикады. Протесты проходят под лозунгом "это война".

При этом недавно французские СМИ сообщали, что в центре Парижа запретили акции протеста. Но людей это не остановило. В столице Франции регулярно происходят драки с полицией и применение слезоточивого газа. Также люди объявляют повсеместную забастовку.

Эти протесты против пенсионной реформы во Франции начались еще в январе. Однако власти все равно начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. 11 марта верхняя палата парламента проголосовала за законопроект.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Она говорит, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Данная реформа была инициирована президентом Франции Эммануэлем Макроном.