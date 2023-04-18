В Киеве из-за обильных дождей на затопленном берегу Днепра ловят рыбу и устраивают автошоу.

Соответствующие видео публикуют местные телеграм-каналы.

Ранее власти столицы со ссылкой на синоптиков прогнозировали пик паводка в Киеве на 22 апреля. Во вторник ожидается продолжение затопления заплавных территорий и частичное затопление прирусловых участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах. Также возможно начальное затопление заплавных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде населенных пунктов Запорожской области.

При этом начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков заявил, что вода из Киева утром во вторник, 18 апреля, начала постепенно отступать, поэтому масштабное затопление столицы, о чем сообщалось накануне, не прогнозируется.

В целом, по данным ГСЧС, из-за повышения уровня воды в реках по Украине оказались подтоплены более 1,5 тысяч домохозяйств. Больше всего - в Черниговской области (474 домохозяйства). Также сильно пострадала Кировоградская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская и Полтавская области.

Журналисты "Страны" публиковали фото и видео поселка Осещина в Вышгородском районе Киевской области, который затопило из-за повышения уровня воды в реке Днепр. По данным ГСЧС, в поселке затоплено 192 домовладения.