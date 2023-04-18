Журналисты "Страны" публикуют фото и видео поселка Осещина в Вышгородском районе Киевской области, который затопило из-за повышения уровня воды в реке Днепр.

По данным ГСЧС, в поселке затоплено 192 домовладения.

Напомним, что "Киевводоканал" сообщил об ухудшении качества питьевой воды в украинской столице в связи с наводнением Днепра. Коммунальщики отметили, что весенний паводок этого года отличается своей масштабностью.

Киевлян предупреждают, что во время паводка может измениться цветность водопроводной воды и она может иметь слегка желтоватый оттенок. Однако, в настоящее время водопроводная вода в столице остается безопасной и ее качество находится в пределах нормы.

В официальном сообщении Киевской городской государственной администрации отмечается, что ожидаются подтопления в связи с интенсивными дождями в конце апреля - начале мая.

По прогнозам синоптиков, ожидаются обильные дожди, но максимальные уровни половодья не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам. Возможно подтопление некоторых пляжей, зон отдыха и дачных участков, а также частичное затопление территорий на дачных массивах и частной застройке на левом берегу Днепра.