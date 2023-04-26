Из-за повторного повышения уровня воды в Днепре, на Левобережной в Киеве снова затопило набережную. Вода накрыла пешеходную зону и скамейки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, вчера в Киеве снова поднялся уровень воды после резкого снижения на выходных. Объявлен первый уровень опасности.

Удерживается затопление поймы слоем около 35 см. Остаются подтопленными пойменные территории: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

При этом всю Украину и Киев в частности сегодня накроют ливни, которые продержатся до конца апреля.

Хотя только вчера мы публиковали видео, что вода начала понемногу отсутпать в затопленном селе Погребы Киевской области.

В КГГА предупреждали, что еще возможна вторая волна паводка. Тем не менее говорится, что предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не представляет угрозы промышленным объектам и жилым массивам.

В отдельном материале мы рассказывали, почему заливает Украину и насколько серьезными будут последствия.