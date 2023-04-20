В четверг, 20 апреля, появились фото затопленного Гидропарка в Киеве.

Соответствующие снимки публикует "Страна".

На фото можно заметить затопленные поля для футбола, волейбола, зоны отдыха и паркинги.

Уровень воды постепенно снижается, но много объектов остается в воде.

Ранее мы писали, что в Киеве затопило детскую площадку в районе Галерного залива в Голосеевском районе. Лавочки и детские горки были затоплены на 10-30 сантиметров.

Как сообщалось, из-за обильных осадков на прошлой неделе в Днепре повысился уровень воды. В результате оказались затоплены некоторые прибрежные районы.

Также после подъема вод Днепра в Киеве затопило Русановскую набережную, остров Оболонский и парк экстремальных развлечений на Трухановом острове. На видео можно заметить, что по нему можно передвигаться только на плотах. Вода разлилась на десятки метров.

При этом метеорологи говорят, что пик паводков в Киеве еще впереди. Его прогнозируют на субботу, 22 апреля.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Черниговской области зафиксировано самое большое за десять лет наводнение. Ряд городов и поселков затопило из-за повышения уровня воды в реках.