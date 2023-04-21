В пятницу, 21 апреля, гидрологическая ситуация в Украине находится на усиленном контроле ГСЧС. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.

В ГСЧС сообщили данные о ситуации с паводком на утро.

Остаются подтопленными 1 тыс. 490 домохозяйств: (Черниговская - 488, Днепропетровская - 204, Кировоградская - 323, Киевская - 210, Черкасская - 140, Полтавская - 107 и Волынская - 18) и 247 домов (Днепропетровская - Черкасская область) 40, Черниговская - 29 и Полтавская - 2).

Также в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 473 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 33 населенных пункта (Черниговская - 32 и Киевская - 1).

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что сегодня могут сохраняться подтопления в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах области.

Ранее мы писали, что паводок подтопил дома в пяти областях, в 30 населенных пунктах проблемы с транспортным сообщением. Подтопленными оказались 330 домов в 5 областях и 1 тыс. 642 дворов хозяйств в 6 областях Украины. Также подтоплено 21 тыс. 108 га сельскохозяйственных угодий.