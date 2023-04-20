В Киеве и нескольких районах области сегодня и завтра сохранятся подтопления
Сегодня и завтра, 20-21 апреля, могут сохраняться подтопления в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах области.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Причина - пропуск через Киевскую ГЭС весенних паводковых вод.
Также будут сохраняться подтопления ниже по течению - в районе Кремечугского, Каменского, Днепровского водохранилищ.
В Черниговском районе Черниговской области и в Черкасской области - красный уровень опасности.
В остальных районах каскада водохранилищ - оранжевый.
Напомним, паводок подтопил дома в пяти областях и 30 населенных пунктах, также наблюдаются проблемы с транспортным сообщением.
Также ранее в Чернобыльском заповеднике объяснили, почему для природы зоны отчуждения наводнения - это благо.
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