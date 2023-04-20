Сегодня и завтра, 20-21 апреля, могут сохраняться подтопления в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах области.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Причина - пропуск через Киевскую ГЭС весенних паводковых вод.

Также будут сохраняться подтопления ниже по течению - в районе Кремечугского, Каменского, Днепровского водохранилищ.

В Черниговском районе Черниговской области и в Черкасской области - красный уровень опасности.

В остальных районах каскада водохранилищ - оранжевый.

Напомним, паводок подтопил дома в пяти областях и 30 населенных пунктах, также наблюдаются проблемы с транспортным сообщением.

Также ранее в Чернобыльском заповеднике объяснили, почему для природы зоны отчуждения наводнения - это благо.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

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