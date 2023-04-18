Днепропетровская ОВА сообщила о подтоплениях в регионе. В одной из громад обесточили улицу
В Днепропетровской области затопило отдельные районы Обуховской, Петриковской и Подгороднянской громад, а также часть города Днепр, включая набережную.
Об этом сообщает ОВА региона.
По данным администрации, местами размыло дороги и сельхозугодья. В воде оказалась и территория храма, несколько десятков садовых домов и частных домовладений.
В Обуховской громаде обесточили одну из улиц в целях безопасности. Оттуда эвакуировали четырех человек.
Также власти предложили живущим в зоне вероятных подтоплений людям отселиться, однако местные жители не согласились, заявили в ОВА.
Напомним, власти Киева со ссылкой на синоптиков прогнозируют пик паводка в Киеве на 22 апреля. Однако в Укргидрометцентре заявили, что катастрофического и масштабного затопления в столице не будет, так как вода начала отступать.
Между тем, в Хмельницкой области проведут контролированный спуск воды из водохранилища, чтобы избежать затопления.
Также мы писали, что в Черниговской области зафиксировали самые большие наводнения за последние десятилетия. Спасатели показали видео затопленных поселков под облцентром.
Тем временем в пабликах появилось видео, на котором видно, как в Голосеевском районе столицы затопило детскую площадку.