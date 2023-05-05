В пятницу, 5 мая, в Украине будет тепло, но облачно. При этом в некоторых регионах пойдет дождь.

Об этом говорится в прогнозе погоды на сегодня от Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в Житомирской, Ровенской, Волынской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой, Полтавской и Львовской областях пойдет небольшой дождь.

В Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях ожидаются более сильные осадки в виде дождя. На остальной территории будет без существенных осадков.

Ветер подует преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха по Украине будет от +17 до +22 градусов днем, а на юго-востоке столбики термометров покажут +24.

В северных и западных областях днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +14..+16 градусов, а ночью от +6 до +8.



Напомним, за минувшие сутки в Киеве поднялся уровень воды в Днепре на 9 см. Однако до критического уровня еще больше метра, говорят в КОВА.

Тем временем в провинции Канады бушует сильнейший лесной пожар. Около 3 700 местных жителей уже эвакуировали.