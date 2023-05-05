В Канаде севере провинции Альберта вспыхнул масштабный лесной пожар, из-за которого эвакуировали около 3 700 местных жителей.

Об этом сообщает CBC News.

По последним данным провинции, возгорание охватывает площадь около 4 400 гектаров. Сообщается, что пожар значительно усилился и продолжает двигаться на запад. Пламя уничтожило 20 домов, полицейскую станцию и магазин. 34 пожарных, четыре вертолета, два тяжелых вертолета, техника и самолеты-амфибии борются с огнем.

Кроме этого, в центральной Альберте сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров. Аварийное предупреждение также было объявлено для сообщества Уайлдвуд к западу от Эдмонтона. Позже эвакуационные зоны были расширены. Представители муниципалитетов уже организовали приюты для людей, вынужденных покинуть свои дома.

По данным издания, в Альберте в последние годы стали все чаще происходить чрезвычайные ситуации с лесными пожарами, в связи с чем города и поселки начали подготавливаться к таким событиям заранее.

Напомним, климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также сообщалось, что мир не сможет ограничить глобальное потепление на 2 градуса.