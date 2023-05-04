В четверг, 4 мая, в Киеве слышали звуки взрывов. Киевская городская военная администрация сообщила о работе системы ПВО.

Позже стало известно, что над столицей сбили беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Вражеский беспилотник был сбит", - говорится в сообщении.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве и пожаре в Соломенском районе столицы.

"Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место", – написал мэр в Telegram.

По словам Кличко, "спасатели локализуют пожар в четырехэтажном здании. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. За помощью к медикам никто пока не обращался".

Позже Кличко добавил, что пожар в четырехэтажном здании в Соломенском районе столицы, возникший в результате падения беспилотника, локализован.

"Разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Кроме того, мэр сообщил о возгорании на небольшой по площади территории в Печерском районе Киева в результате падения обломков БПЛА.

"Здания невредимы. Потерпевших нет", – написал Кличко.

Местные Telegram-каналы публикуют видео дрона, который летал сегодня над Киевом во время воздушной тревоги.

Также и "Страна" публикует видео беспилотника, который летал над Киевом.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.