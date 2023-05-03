Днем в среду, 3 мая, в Киеве, в районе Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные телеграм-каналы.

На кадрах видны огромные клубы дыма.

Напомним, в апреле на столичных Позняках загорелся 25-этажный недострой.

Также мы писали, как в Киеве на Осокорках в районе дач загорелся дом. О причинах пожара не сообщалось.

Кроме того, рассказывали, что под Борисполем на заправке загорелась цистерна с 10 000 литрами бензина.

Также сообщали, что на киевских Теремках возник пожар на балконе многоэтажки после взрыва генератора.

А в феврале в Киеве был масштабный пожар на Подоле. Впервые для его тушения использовали специального робота, что существенно облегчило спасателям работу.

Кроме того, сообщалось, что в Соломенском районе Киева горело складское помещение.

А в начале февраля в Дарницком районе столицы на территории бывшего завода взорвался газовый баллон, в результате чего погибли люди. Пятерых госпитализировали, один человек от госпитализации отказался.