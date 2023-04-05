Пожар в здании минобороны РФ в центре Москвы начался из-за возгорания чайника.

Об этом сообщают в среду, 5 апреля, российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Сначала указывалось, что причиной пожара в здании ведомства стал "аварийный режим электросети".

Известно, что возгоранию был присвоен второй, повышенный номер сложности из пяти существующих. Московские экстренные службы заявили, что открытое горение в здании минобороны РФ было ликвидировано на площади 60 кв. метров.

Ранее мы писали, что в январе в российском Томске в военном лагере мобилизованных произошел пожар. По данным местных СМИ, сгорели несколько палаток и личные вещи военных.

Война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 405-го дня войны. Российские войска строят километры укреплений вдоль ключевых точек доступа в Херсонской области, возле Мелитополя и в Крыму. Аналитики издания Washington Post говорят, что штурмовать Крым, с учетом естественной географии и указанных укреплений, будет сложно. Но Украина сможет установить огневой контроль над основными дорогами, что сделает ситуацию на полуострове "неприемлемой" и склонит РФ к переговорам. Но для этого нужно как минимум прорвать южный фронт россиян по направлению к Мелитополю и далее к Азовскому морю.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события за минувшие сутки.