В Киеве на Осокорках в районе дач загорелся дом.

Видео 13 января публикуют местные телеграм-каналы. О причинах пожара пока не сообщается.

Напомним, ранее в одном из ЖК Одессы загорелся генератор, установленный в решетку для кондиционера.

Также "Страна" писала, как в огне пожара под Одессой погибли женщина и трое детей.

Отметим, что в ноябре угарным газом отравились 368 человек из-за печного отопления и генераторов.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.