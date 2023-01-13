В Киеве на Осокорках горит дом, Видео
В Киеве на Осокорках в районе дач загорелся дом.
Видео 13 января публикуют местные телеграм-каналы. О причинах пожара пока не сообщается.
Напомним, ранее в одном из ЖК Одессы загорелся генератор, установленный в решетку для кондиционера.
Также "Страна" писала, как в огне пожара под Одессой погибли женщина и трое детей.
Отметим, что в ноябре угарным газом отравились 368 человек из-за печного отопления и генераторов.
Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.
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