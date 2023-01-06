В селе Белино Одесской области в результате пожара в частном доме погибли 31-летняя женщина, ее двое детей в возрасте 3 и 4 лет и двухлетний племянник.

Об этом информирует в пятницу, 6 января, пресс-служба полиции Одесской области.

Также сообщается, что 31-летнего хозяина дома госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление угарным газом". Сейчас он находится в реанимации.

Правоохранители вместе со спасателями выясняют причины возгорания.

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Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.