В сети появилось видео масштабного пожара на столичных Осокорках в районе ЖК "Ривьера".

Соответствующие кадры публикуют киевские Telegram-каналы.

Сообщается, что на место возгорания прибыли экстренные службы. В настоящее время устанавливаются причины пожара, а также выясняются его последствия.

Позже появились сообщения, что горел не сам ЖК, а частный дом рядом с ним. Пожар уже погасили.

Ранее мы писали, что спасатели опубликовали фото ликвидации пожара после ракетного удара по ТЭЦ в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.