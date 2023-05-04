Патрульная полиция Киева публикует фото обломков дронов, которые сегодня ночью упали в трех районах столицы.

Полиция заявляет, что патрульные ночью и утром зарегистрировали множество сообщений о падении обломков, немедленно выехали на месте и были готовы оказать медицинскую помощь нуждающимся.

Но, к счастью, о пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, по данным Воздушных сил, ночью были сбиты 18 дронов из 24. КГВА даже сообщала о вероятном применении баллистических ракет, но Воздушные силы эту информацию пока не подтверждают.

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