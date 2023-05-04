Этой ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Пострадал корпус учебного заведения и близлежащие жилые дома.

Об этом сообщает губернатор Павел Кириленко.

Обошлось без пострадавших, добавляет мэр города Александр Гончаренко.

Всего на Донбассе за минувшие сутки двое погибших и девять раненных, пишет Кириленко.

На Волновахском направлении под обстрелами оказались Новоукраинка и Пречистовка, поврежден дом.

На Донецком направлении Авдеевка подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов", а также авиаракетному удару - повреждены дома и территория предприятия.

В Кураховской территориальной общине повреждены шесть домов - в Анновке и три дома - в Успеновке. Зафиксированы обстрелы Марьинки и Красногоровки.

На Горловском направлении ранен один человек в Николаевке Константиновской теробщины. В Константиновке повреждены пять частных домов и три многоэтажки. Еще семь домов повреждены в Часовоярской общине, 11 - в Соледарской и 22 - в Торецкой.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Заречном Лиманской общины. В Северской общине повреждены четыре дома.

Как сообщалось, по Украине ночью была совершена атака дронами и ракетами. Позже стало известно о прилетах и падении обломков в Киеве и области.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.