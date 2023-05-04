В результате ночной атаки на Украину обломки сбитых дронов рухнули в Киеве. Также был прилет в Киевской области.

Столичная военная администрация сообщает, что обломки упали в Шевченковском, Печерском и Подольском районах Киева.

"В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие", - заявили в КГВА.

Пострадавших нет.

В Киевской области в результате атаки на территории одной из общин повреждены нежилые постройки, сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Также обошлось без жертв и пострадавших.

Кравченко отметил, что это четвёртая атака на украинские города за последнюю неделю.

По данным Воздушных сил, ночью были сбиты 18 дронов из 24.

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