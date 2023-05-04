В России с утра поступают сообщения о пожарах не нефтеперерабатывающих заводах в Ростовской области и Краснодарском крае недалеко от Украины в результате ударов беспилотников.

Губернатор Ростовской области России Василий Голубев сообщил об атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов. По его словам, дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады.

"Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - заявил Голубев.

Также ночью произошло возгорание резервуаров на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает", - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

О прилетах он не сообщал.

Вскоре стало известно, что Ильинский НПЗ удалось потушить

По данным местного МЧС - огонь распространился на площадь в 400 кв метров, с огнем боролись 167 человек и 37 единиц техники.

"РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причина пожара - удар беспилотника. В этот момент в резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизельного топлива.

Также СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что было "три мощных взрыва", а перед пожаром местные видели в небе беспилотники.

Напомним, в Тамани, которая находится на 150 км ближе к Крыму чем Ильинский НПЗ, вчера также горело топливо.

Отметим, что летом на Новошахтинский НПЗ уже была дрон-атака. В Украине владение этим предприятием приписывали Виктору Межведчуку и его жене Оксане Марченко (что стало поводом наложить на них санкции СНБО).