В "Российских железных дорогах" сообщают, что пожар на месте схода вагонов с нефтепродуктами в Брянской области ликвидирован.

Тем временем российские силовики ищут того, кто взорвал дорогу.

Телеграм-канала Baza пишет, что очевидцы описали полицейским подозреваемого как 40-летнего мужчину среднего роста, одетого в чёрное с черным рюкзаком, который передвигался на велосипеде.

Случайный свидетель подрыва говорил по телефону и, услышав взрыв на железной дороге, бросился к месту происшествия.

В этот момент, по его словам, на месте взрыва появился человек на велосипеде, одетый во все чёрное и с рюкзаком такого же цвета.

На вопрос, как он здесь оказался, мужчина ответил, что хотел срезать дорогу, и уехал.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате подрыва сошли с рельсов два локомотива и семь вагонов поезда, перевозившего топливо и стройматериалы.

В результате диверсии составы на этом участке не смогут курсировать до утра 2 мая.

Также стало известно, что поезд - белорусский. Он принадлежал Гомельскому депо, а управляла им белорусская бригада, сообщили в БелЖД.

Отметим, телеграм-каналы писали, что железнодорожные пути в Брянской области подорвали взрывчаткой мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Сообщалось, что на юго-западе Брянской области ввели план "Перехват". Разыскивают двух мужчин, предварительно причастных к диверсии.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в Ленинградской области подорвали опору линии электропередач.

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