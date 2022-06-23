Удар по Новошахтинскому НПЗ вряд ли был осуществлён Украиной, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Олег Жданов.

"У нас самый дальний беспилотник - 150 км. А от наших позиций до Каменск-Шахтинска - больше 200 км. Оккупированные территории насыщены ПВО, которые могли его увидеть и сбить несколько раз подряд", - полагает Жданов.

По его мнению, эта атака - провокация самих россиян.

"После этой атаки на НПЗ может быть объявлен уровень террористической угрозы "красный", а это значит введение чрезвычайного положения и всеобщая мобилизация", - заявил Жданов.

По его словам, РФ готовит "план Б", "чтобы сформировать и пополнить резервы для дальнейших атак на Украину".

Ранее СМИ писали, что совладельцем Новошахтинского НПЗ является жена Медведчука Оксана Марченко.

Однако в прошлом году прошла информация, что завод выкупила крупная российская строительная компания "Петон".

Напомним, Утром в среду, 22 июня, на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ вспыхнул пожар. Российская сторона заявила об авиаударе.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.