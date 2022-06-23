В Украине допустили, что удар по НПЗ в Ростовской области был провокацией России
Удар по Новошахтинскому НПЗ вряд ли был осуществлён Украиной, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Олег Жданов.
"У нас самый дальний беспилотник - 150 км. А от наших позиций до Каменск-Шахтинска - больше 200 км. Оккупированные территории насыщены ПВО, которые могли его увидеть и сбить несколько раз подряд", - полагает Жданов.
По его мнению, эта атака - провокация самих россиян.
"После этой атаки на НПЗ может быть объявлен уровень террористической угрозы "красный", а это значит введение чрезвычайного положения и всеобщая мобилизация", - заявил Жданов.
По его словам, РФ готовит "план Б", "чтобы сформировать и пополнить резервы для дальнейших атак на Украину".
Ранее СМИ писали, что совладельцем Новошахтинского НПЗ является жена Медведчука Оксана Марченко.
Однако в прошлом году прошла информация, что завод выкупила крупная российская строительная компания "Петон".
Напомним, Утром в среду, 22 июня, на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ вспыхнул пожар. Российская сторона заявила об авиаударе.
Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.