Посольство США в Украине предупредило о "повышенной угрозе ракетных обстрелов", в том числе в Киеве.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении посольства на его сайте.

В предупреждении посольство призвало американцев "наблюдать за воздушной тревогой, надлежащим образом укрываться, следовать указаниям местных властей" и предпринимать действия, такие как немедленное укрытие внутри или переход на самый нижний уровень своих зданий "с наименьшим количеством внешних стен, окон и отверстий".

"Если вы услышите громкий взрыв или сработают сирены, немедленно ищите укрытие. Имейте в виду, что даже если приближающаяся ракета или дрон будут перехвачены, падающие обломки представляют значительную угрозу. После нападения держитесь подальше от любых обломков", — говорится в сообщении.

Ранее российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке на авиабазы в Энгельсе и Шайковке уже отправлены поручения о подготовке к вылету самолетов ТУ-22М.

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