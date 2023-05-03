Атака БПЛА на Кремль могла быть организована российской стороной для "мотивации общества" и обвинения Украины "в каких-то преступлениях".

Такое предположение высказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Хельсинки.

"Ему (Путину - Ред.) нужно что-то делать резкое: то "покушения", то дроны, то какие-то "гуси, которые их бомбили". Они ежедневно будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще: не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, нужно выйти с нашей территории", - сказал президент.

Ранее российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке на авиабазы в Энгельсе и Шайковке уже отправлены поручения о подготовке к вылету самолетов ТУ-22М.

Мы подробно анализировали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".