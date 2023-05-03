Владимир Зеленский прокомментировал атаку беспилотника на Кремль.

Комментарий прозвучал на совместном брифинге с лидерами стран Северной Европы в Хельсинки.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на своей территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого... Поэтому мы не атаковали Путина, мы это трибуналу оставим", - сказал президент.

Ранее российский оппозиционный сайт "Гулагу.нет" со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке уже отправлены поручения о подготовке к вылету самолетов ТУ-22М.

Мы подробно анализировали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".