В среду, 3 мая, в Москве снова заметили беспилотник. Очевидцы сообщают, что в этот раз дрон увидели на Большой Полянке.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Известно, что Большая Полянка находится сравнительно недалеко от Кремля.

Напомним, в Кремле заявили, что сегодня была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента РФ. Владимир Путин при этом не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В частности, спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат высказал мнение, что ночная атака на Кремль является провокацией. О том же заявил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Тем временем российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник утверждает, что Россия может нанести ядерный удар по Украине после атаки беспилотников на Кремль.