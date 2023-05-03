Ночная атака на Кремль была совершена "относительно опытным оператором".

Такое мнение высказал The Guardian специалист по беспилотникам Центра военно-морских анализов США Сэмюэл Бендетт.

Он сказал, что, судя по видео второго налета беспилотника, "у него тонкие крылья", а это указывает на атаку со стороны известного оператора, хотя и не обязательно государственного субъекта, с использованием беспилотника, такого как Mugin-5 китайского производства стоимостью 9 500 долларов.

Беспилотники с неподвижным крылом имеют большую дальность и время полета, чем простые и дешевые квадрокоптеры, а такие аппараты, как Mugin-5, теоретически могут летать в течение семи часов со скоростью около 75 миль в час, что делает возможным полеты на большие расстояния.

Кроме того, аналитики предположили, что беспилотник также может быть UJ-22 украинского производства, который имеет аналогичную скорость и дальность действия, согласно веб-сайту производителя, но короткие кадры фильма и трудности с расширением до четкого изображения означают, что какая-либо точная идентификация невозможна.

Ранее мы писали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А в ВСУ предупредили о возможной провокации РФ в ответ на удар по Кремлю.