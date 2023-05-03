США не получали заблаговременного предупреждения от Украины об атаке беспилотников на Кремль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Что бы ни случилось, заблаговременного предупреждения не было", — сказал представитель США, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

Другой представитель Штатов сообщил CNN, что власти страны все еще работают над оценкой претензий России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Владимира Путина.

Ранее российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М.

Мы подробно анализировали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".