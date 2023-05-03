В США заявили, что их не предупреждали о подготовке атаки на Кремль
США не получали заблаговременного предупреждения от Украины об атаке беспилотников на Кремль.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Что бы ни случилось, заблаговременного предупреждения не было", — сказал представитель США, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.
Другой представитель Штатов сообщил CNN, что власти страны все еще работают над оценкой претензий России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Владимира Путина.
Ранее российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М.
Мы подробно анализировали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.
В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".