Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Украины к атаке на Кремль.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил Никифоров.

"Страна" рассказывала все, что известно об ударе по резиденции Путина. Как минимум один дрон был сбит прямо около купола. Соответствующее видео уже появилось в сети. После этого на куполе был виден небольшой пожар.

В Кремле обвинили в атаке двумя дронами Украину и назвали это "покушением на Путина", оставив за собой право ответных мер. Владимир Путин, как заявляется, при этом не пострадал.

А также мы анализировали, что означает удар по Кремлю - украинская атака или российская провокация для ответного обстрела Офиса президента.

В сети уже возникла конспирологическая теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.