Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вслед за пресс-секретарем президента также заявил о непричастности Украины к ударам по Кремлю. Правда, добавил оговорку, что это может быть дело "местных подпольщиков".

"Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским", - написал он в Twitter.

Он сообщил, что появление беспилотников на энергетических объектах или территории Кремля "могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления".

"Как известно, дроны можно купить в любом военторге", - написал он, сделав отсылку к известной фразе Путина про Крым.

Отметим, что в предыдущий раз украинские власти заявляли о работе "российских сил сопротивления" после рейда воюющего на стороне ВСУ "Русского добровольческого корпуса" в Брянскую область.

Позже представители Корпуса заявили, что действовали по согласованию с украинскими властями.

"Страна" рассказывала все, что известно об ударе по резиденции Путина. Как минимум один дрон был сбит прямо около купола, после чего начался небольшой пожар. В Кремле обвинили в атаке двумя дронами Украину и назвали это "покушением на Путина", оставив за собой право ответных мер. Владимир Путин, как заявляется, при этом не пострадал.

А также мы анализировали, что означает удар по Кремлю - украинская атака или российская провокация для ответного обстрела Офиса президента.