В министерстве обороны РФ заявили, что деятельность России в области ядерного сдерживания имеет исключительно оборонительный характер и направлена на защиту территориальной целостности страны.

В заявлении также сказано, что 3 мая заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для военных атташе дружественных стран.

"На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - рассказали в Минобороны РФ о том, что происходило на брифинге.

Напомним, сегодня стало известно о ночном ударе неизвестного беспилотника по комплексу Кремля в Москве.

Российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источники написал, что в ответ Россия якобы может нанести ядерный удар по Украине. Никаких подтверждений этой информации из других источников нет.

Также в военных российских телеграмм-каналах идет целая серия сообщений на тему "наконец-то Кремль принял решение дать жесткий ответ".