Министерство обороны Украины показало склад, на котором ВСУ хранят ракетные установки HIMARS.

"Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. С начала войны не было уничтожено ни одной системы HIMARS", - заявляется в видео.

Отметим, что РФ регулярно заявляет об уничтожении боеприпасов и установок HIMARS. Украина это опровергает.

Напомним, компания Lockheed Martin получила сотни миллионов от Пентагона для производства новых HIMARS.

Ранее газета Washington Post писала, что украинские военные почти никогда не наносят удары ракетами HIMARS и не пользуются другими западными высокоточными вооружениями без точных координат, которые предоставляют американские военные, базирующиеся в Европе.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.