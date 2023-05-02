Администрация США объявит в среду о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Politico.

"В пакет входят дополнительные артиллерийские и минометные боеприпасы для грядущего контрнаступления Киева, а также грузовики и тяжелая техника, запасные части и ракеты Hydra-70 для самолетов и вертолетов", - пишет издание со ссылкой на чиновников, пожелавших сохранить анонимность, потому что они не хотели говорить о пакете публично до его официального объявления.

Предыдущий пакет на 325 миллионов долларов США объявили 19 апреля. Кроме прочего в него вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS.

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