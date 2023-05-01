Соединенные Штаты передали Украине уже почти все, о чем та просила для контрнаступления.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

При этом, по его словам, США скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи.

Помимо этого он добавил, что Вашингтон и все союзники будут продолжать оказывать всю необходимую поддержку Киеву.

На вопрос о том, когда может начаться контрнаступление украинских войск он не стал отвечать, отметив, что это решение должен принимать президент Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ранее медийная площадка Сил обороны Military Media Center со ссылкой на командующего Восточной группировки войск Александра Сырского сообщала, что украинские военные пошли в контратаку в Бахмуте Донецкой области, противник покинул некоторые позиции.

Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала возобновление массированных ударов и "план Б" США по Украине.