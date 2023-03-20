Речные катера, ракеты для HIMARS и HARM. Что вошло в новый пакт военной помощи от США на $350 млн
Министерство обороны США перечислило, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины на 350 миллионов долларов.
Перечень появился на сайте Пентагона 20 марта.
В нем указаны:
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 25-мм боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные боеприпасы;
- комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
- подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;
- оборудование для разминирования;
- тяжелые топливные танкеры;
- тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
- речные патрульные катера;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
"Для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", - отметили в ведомстве.
О том, что США отправят Украине новый пакет военной помощи с оружием и техникой на 350 миллионов долларов, сегодня первыми сообщили СМИ.
Ранее мы писали, что на поддержку Украины в американском бюджете-2023 заложено почти 45 миллиардов долларов.
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