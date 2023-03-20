Пентагон подтвердил помощь. Фото: Википедия

Министерство обороны США перечислило, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины на 350 миллионов долларов.

Перечень появился на сайте Пентагона 20 марта.

В нем указаны:

  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 25-мм боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные боеприпасы;
  • комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
  • гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
  • подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;
  • оборудование для разминирования;
  • тяжелые топливные танкеры;
  • тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
  • речные патрульные катера;
  • контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

"Для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", - отметили в ведомстве.

Скриншот с сайта Пентагона

О том, что США отправят Украине новый пакет военной помощи с оружием и техникой на 350 миллионов долларов, сегодня первыми сообщили СМИ.

Ранее мы писали, что на поддержку Украины в американском бюджете-2023 заложено почти 45 миллиардов долларов.

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