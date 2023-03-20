Министерство обороны США перечислило, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины на 350 миллионов долларов.

Перечень появился на сайте Пентагона 20 марта.

В нем указаны:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм артиллерийские снаряды;

25-мм боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

81-мм и 60-мм минометные системы и минометные боеприпасы;

комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;

оборудование для разминирования;

тяжелые топливные танкеры;

тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

речные патрульные катера;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

"Для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", - отметили в ведомстве.

О том, что США отправят Украине новый пакет военной помощи с оружием и техникой на 350 миллионов долларов, сегодня первыми сообщили СМИ.

Ранее мы писали, что на поддержку Украины в американском бюджете-2023 заложено почти 45 миллиардов долларов.