Удвоить производство ракет GMLRS для HIMARS и M270 будет сложно, поскольку рабочим долго ехать на работу.

Об этом сообщает Defense One.

По данным издания, планы Пентагона удвоить производство ряда боеприпасов натолкнулись на проблемы производителя – Lockheed Martin.

Как объяснила директор по развитию бизнеса Lockheed Martin по тактическим ракетам Бекки Витроу, чтобы удвоить производство, компании понадобится не менее двух или даже более лет. Сегодня годовой объем производства GMLRS составляет 10 000 ракет и это максимум, который может выдать компания. В то же время, в компании работают над тем, чтобы к 2024 году увеличить это количество на 40% – до 14 000.

Самая большая проблема – в станках и испытательном оборудовании, отмечает Витроу. Также компании также трудно найти специалистов для производственных линий, и здесь одна из проблем состоит в том, что ряд из них расположены очень далеко от населенных пунктов. Из этого следует то, что завод, несмотря на то, что имеет возможность работать в две смены, работает только в одну.

Напомним, ВВС США планируют свернуть закупки гиперзвуковых ракет у Lockheed Martin.

Ранее мы писали, что у США истощаются запасы оружия и боеприпасов для поставок в Украину.