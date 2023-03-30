Министерство обороны США не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW компании Lockheed Martin, которые показали неудовлетворительный результат на испытаниях.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на помощника главы ВВС США Эндрю Хантера.

В заметке сказано, что Хантер сказал об этом на слушаниях в подкомитете палаты представителей конгресса. Чиновник заявил законодателям, что ВВС "в настоящее время не намерены проводить последующие закупки" гиперзвуковых ракет, известных как ARRW, разработку которых ведет компания Lockheed. При этом будут проведены дополнительные испытания ракет, чтобы собрать больше информации, добавил он.

Военный чиновник прямо не увязал последний провальный тест оружия и решение не проводить последующие закупки.

Причину этого решения военный чиновник не пояснил.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл признал, что последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не увенчались успехом, нужные данные по результатам теста Пентагон не получил. Кендалл также заявил, что ВВС планируют отдавать предпочтение другому виду гиперзвуковых ракет, разрабатываемому компанией Raytheon, поскольку она превосходит образец конкурентов по совместимости и техническим характеристикам.

Как мы писали, на днях второй комплексный полет американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A потерпел неудачу.

Между тем осенью Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на миллиард долларов.