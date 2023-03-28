Второй комплексный полет американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A 13 марта был неудачным испытанием.

Об этом сообщил глава Министерства Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

"То (испытание - Ред.), которое у нас было только что, не имело успеха. Мы не получили данные, которые нам нужны, после этого испытания", — сказал он в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Других комментариев ВВС США не привели, пишет Air&Space Forces Magazine.

Официально сообщалось лишь, что бомбардировщик B-52H запустил ракету во время своего второго испытания All-Up-Round у побережья южной Калифорнии, в результате "испытания достигли нескольких целей, и инженеры, и испытатели собирают данные для дальнейшего анализа".

Однако ВВС отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на оперативную безопасность.

Напомним, в декабре США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля" AGM-183 ARRW. Она стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США и достигла гиперзвуковой скорости, которая в пять раз превышает скорость звука.

Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты... Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены.

В конце января США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем. Запуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).