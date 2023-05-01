Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона дополнительные $615,9 млн для производства ракет HIMARS, которые должны быть произведены к июню 2026 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

Также Пентагон заказал у Lockheed Martin еще 126 истребителей пятого поколения F-35 на $7,8 млрд.

Сообщается, что в дополнение к ранее заключенному контракту предполагается произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 - F-35B и 19 - F-35C.

Истребители предназначены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.

Lockheed Martin также получила дополнительные $615,9 млн для производства ракет HIMARS. Ожидается, что контракт будет исполнен к июню 2026.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальные источники в Украине и США писала, что украинские военные почти никогда не наносят удары ракетами HIMARS и не пользуются другими западными высокоточными вооружениями без точных координат, которые предоставляют американские военные, базирующиеся в Европе.

Напомним, война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала возобновление массированных ударов и "план Б" США по Украине.