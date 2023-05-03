Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя удар беспилотника по Кремлю.

Об этом он сказал в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

Также он сообщил, что заявил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Соединенные Штаты "сожалеют" о массовой утечке секретных документов США, которая произошла в прошлом месяце.

Блинкен сказал, что он сказал Кулебе, что США "очень сожалеют о несанкционированном раскрытии этих документов, что мы очень серьезно относимся к своим обязательствам и ответственности по защите информации".

Блинкен не ответил на заявление Владимира Зеленского о том, что он узнал об утечках из прессы, а не от официальных лиц США.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал допустимым проведение операций ВСУ на российской территории, если они не несут угрозы гражданским.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России, и такие действия не нарушают никаких соглашений с поддерживающими ее странами.