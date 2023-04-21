Министр обороны Германии Борис Писториус, который заявил, что Киеву рано вступать в НАТО, считает допустимым проведение операций ВСУ на российской территории, если они не несут угрозы гражданским.

"Совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек передвигается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", - заявил он в эфире ZDF.

Он призвал РФ "мириться с этим".

"Пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим", - заявил он.

Ранее Германия разрешила Польше передачу Украине истребителей МиГ-29.

По данным Минобороны, Украина получила сразу несколько систем ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.