Только 10% украинских беженцев, уехавших в Германию, имеют официальную работу.

Такие данные опубликовали в федеральной земле Саксония, пишет Bild.

Всего в этой области на востоке ФРГ зарегистрированы 65 187 беженцев из Украины. Из них официально работают 6 500, около 35 000 получают пособия, остальные - это пенсионеры, студенты, самозанятые и не нуждающиеся в финансовой помощи.

В связи с этим власти земли призвали "давать украинцам возможность работать, не создавать у них иллюзию того, что прожить можно только за счет выделяемых беженцам пособий", пишет издание со ссылкой на Генри Грайхена, президента ландкрейстага (союза органов местного самоуправления) Саксонии.

По мнению Грайхена, сейчас многие не задумываются о работе, так как высокие пособия "создают неверные стимулы".

"Отметим, что стандартное пособие в Германии составляет 502 евро на взрослого человека. Семья с двумя детьми получает не менее 1598 евро в месяц. А минимальная зарплата на низкооплачиваемой работе составляет 520 евро, то есть особого смысла работать вроде бы и нет", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что четверть уехавших в Германию украинских беженцев не планируют возвращаться на родину.

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