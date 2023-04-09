В Германии вновь повысят минимальную оплату труда, которая сейчас составляет 2,1 тысячу евро в месяц.

Об этом в интервью Tagesschau рассказал министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль.

Министр напомнил, что 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Германии была поднята до 12 евро в час (2 112 евро в месяц при 8-часовом рабочем дне и 22-х рабочих днях). Это было одним из предвыборных обещаний канцлера Олафа Шольца.

Но теперь в ФРГ вновь растут инфляция, тарифы и цены. Хайль признал, что в стране есть проблемы "с очень низкими зарплатами".

"Поэтому мы подняли МРОТ до 12 евро. Но на этом мы не остановимся", - сказал министр.

"Труд должен быть оплачен. Именно поэтому в следующем январе произойдёт очередное повышение минимальной заработной платы. Летом Комиссия по МРОТ подготовит предложение. Я ожидаю значительного увеличения", - пообещал Хайль.

Ранее мы писали, что в конце марта в Германии проходила крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников и авиаперевозчиков. Организаторами выступили профсоюзы EVG и Verdi. Verdi призывало увеличить зарплату работникам на 10,5 процента, причем не менее 500 евро в месяц. Союз EVG выступал за повышение зарплаты работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц.

Также "Страна" рассказывала, кем и на какие зарплаты устраиваются украинские беженцы в Германии.