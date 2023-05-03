Глава Минобороны Украины Алексей Резников не подтвердил и не опроверг причастность Киева к атаке БПЛА на Кремль.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, в интервью Резников "не ответил напрямую на обвинения Кремля в том, что Украина предприняла покушение на Путина".

"Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", - заявил газете украинский министр.

Ранее российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М.

Мы подробно анализировали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".