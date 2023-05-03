Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки с горящим Кремлем и летящим над ним беспилотником.

Об этом Смелянский написал в своем Telegram-канале.

"Исторически сложилось, что марки "Укрпочты" являются предвестниками хороших событий. Завтра утром объявим о запуске новой марки, а пока - "рабочие эскизы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кремле заявили, что сегодня была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента РФ. Владимир Путин при этом не пострадал.

Как мы уже сообщали, президент Владимир Зеленский опроверг причастность Украины к сегодняшнему удару по Кремлю.

В Офисе президента также отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об ударе по резиденции Владимира Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.